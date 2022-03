Corona-Ampel wird noch röter

Langsam muss sich die zuständige Kommission eine neue Farbe einfallen lassen, denn die Corona-Ampel wird immer noch röter. Sämtliche Bundesländer weisen über die vergangenen zwei Wochen einen steigenden Trend bei den Infektionszahlen auf, womit sie sich weiter von der orangen Zone des immerhin auch hohen Risikos entfernen, geht aus dem der APA vorliegenden Arbeitsdokument des Gremiums hervor. Am besten hält sich noch die testfreudige Bundeshauptstadt.

Langsam eng wird es auch auf den Normalstationen. Gemäß Prognose werden im Burgenland in zwei Wochen bereits 18 Prozent der Betten Covid-spezifisch belegt sein. Zweistellige Prozentwerte werden überall außer in den drei westlichen Bundesländern und in Oberösterreich erwartet. In sämtlichen Bundesländern geht man von einer Steigerung des Belags aus.

Sehr viele zum Zeitpunkt der Testabnahme noch asymptomatische Infizierte gefunden werden nur in Wien. Immerhin 69 Prozent der Fälle gehören in der Bundeshauptstadt in diese Gruppe. Zum Vergleich: In Kärnten sind es sechs Prozent. Allerdings werden in Kärnten auch nicht einmal 42.000 Tests auf 100.000 Einwohner in der Woche gemacht, in Wien nutzt man das noch vorhandene Angebot dagegen ausgiebig mit fast 137.000 auf 100.000 Einwohner. In Kärnten waren dann auch 6,5 Prozent der durchgeführten Tests positiv, in Wien nur zwei Prozent. Die höchste Positivitätsrate weist mit 8,6 Prozent Salzburg auf.