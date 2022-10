Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Vorarlberg liegt weiter im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Vorarlberg liegt weiter im mittleren dreistelligen Bereich. ©VOL.AT/Paulitsch

Corona: 402 Neuinfektionen am Freitag in Vorarlberg

Insgesamt 402 Corona-Neuinfektionen wurden am Freitag in Vorarlberg registriert. 2.546 Menschen in Vorarlberg sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Die Corona-Zahlen vom Freitag: Am Freitag kamen in Vorarlberg 402 Corona-Neuinfektionen hinzu, dem gegenüber standen 324 Genesungen. Damit sind 2.546 Menschen in Vorarlberg aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg sank am Donnerstag auf 827. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1029.

Lage in den Spitälern

Zurzeit werden insgesamt 77 Covid-Patienten stationär betreut. Auf der Intensivstation müssen derzeit drei Covid-Patienten behandelt werden.

668 Todesfälle in Vorarlberg

Am Donnerstag wurde ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt sind bisher 668 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.

Zahlen aus den Gemeinden

