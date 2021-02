Cornelius Obonya taufte kleinen Ameisenbären "Cornelio"

Der Jedermann-Darsteller Cornelius Obonya hat am Dienstag ein Ameisenbärenbaby im Weißen Zoo in Kernhof (Bezirk Lilienfeld) getauft. Der Schauspieler gab dem Jungtier, das am 28. November das Licht der Welt erblickt hatte, den Namen "Cornelio". Der kleine Vierbeiner, der zunächst getrennt von seinem Vater "Set" leben muss, entwickelte sich laut Aussendung bisher prächtig: Seit seiner Geburt legte er fünf Kilo zu und bringt 6,5 Kilogramm auf die Waage.

Die ursprünglich in Süd- und Mittelamerika beheimateten Ameisenbären gelten nach Angaben des Zoos als sehr schützenswert. In Österreich gelang eine Fortpflanzung, die mit einer Tragzeit von etwa 190 Tagen einhergeht, zuletzt vor acht Jahren. "Cornelio" wird noch sechs bis acht Monate lang auf dem Rücken des Muttertiers "Flodni" bleiben, die gemeinsam mit "Set" das einzige Zuchtpaar des Landes bildet. Ausgewachsen soll der Exot bis zu 50 Kilo wiegen.