Copyright für ersten Mickey-Maus-Film läuft ab

Fast ein Jahrhundert nach seinem Kinodebüt endet zum Jahreswechsel der Urheberrechtsschutz für den ersten je gedrehten Micky-Maus-Streifen: Nach US-Recht läuft das Copyright an dem kurzen Schwarzweiß-Zeichentrickfilm "Steamboat Willie" aus dem Jahr 1928 zum 1. Jänner aus. Damit ist die Tür offen für Remakes, Spin-offs und Adaptionen durch andere Künstler - sowie für Rechtsstreitigkeiten mit Disney.

Möglich wäre somit etwa eine Version von "Steamboat Willie", in der das Schiff aufgrund des Klimawandels in einem ausgetrockneten Flussbett strandet, oder auch eine feministische Version, in der Minnie das Ruder übernimmt. Doch einfach dürfte es dank des Disney-Konzerns nicht werden: Er werde weiterhin seine "Rechte an den moderneren Versionen von Micky Maus und anderen Werken schützen, die nach wie vor dem Urheberrecht unterliegen", erklärt der mächtige Konzern.