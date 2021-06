Copa America trotz vieler Probleme in den Startlöchern

Selten hat ein Fußballturnier weniger Begeisterung ausgelöst. Wenn am Sonntag in Brasilien die Copa America tatsächlich angepfiffen wird, sind zahlreiche Widerstände überwunden worden. Die Verlegung wegen politischer Unruhen, Proteste von Spielern und nicht zuletzt die Covid-19-Pandemie ließen die Austragung lange auf der Kippe stehen. Sportlich könnte die Copa aber durchaus interessant werden, der Weg zum Triumph führt wohl über Titelverteidiger und Neo-Gastgeber Brasilien.

Ursprünglich hätte die Südamerika-Kontinentalmeisterschaft 2020 in Argentinien und Kolumbien stattfinden sollen, doch alles kam anders. Erst wurde das Turnier wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben, dann sprangen nacheinander beide Ausrichter ab. Kolumbien suchte um eine Verschiebung an, da das Land seit Ende April von zahlreichen Protesten und Ausschreitungen in Atem gehalten wird. Der südamerikanische Fußball-Verband CONMEBOL lehnte dies ab, wenig später sagte er auch die Organisation in Argentinien ab. Dort wütet aktuell eine starke Corona-Welle, es herrscht ein harter Lockdown.

Die Brasilianer dürfen sich berechtige Hoffnungen auf den Titelgewinn machen, es wäre der zehnte insgesamt. Die letzte Auflage entschied das Team rund um Superstar Neymar für sich und spielt auch aktuell in Topform. Bei sechs Partien in der WM-Qualifikation gab es ebenso viele Siege zu bejubeln. Zum Favoritenkreis gehören auch Copa-Rekordsieger Uruguay und die Argentinier mit Lionel Messi.

Nachdem sich die Gastmannschaften Australien und Katar zurückgezogen haben, treten bei der diesjährigen Copa America zehn Nationen an. In zwei Gruppen zu fünf Mannschaften spielen sie um den Aufstieg. Je vier Teams kommen ins Viertelfinale, nur eines scheidet aus. Das Finale steigt am 10. Juli im legendären Maracana in Rio de Janeiro. Das Coronavirus wird wohl auch während dem Turnier nicht ruhen. In den Stadien sind keine Fans zugelassen, die Spieler werden in ihren Unterkünften kaserniert.