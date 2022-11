COP27- Herausforderungen und Ziele mit Gewessler

Am Freitag live ab 11 Uhr gibt Gewessler, Ministerin für Klimaschutz und Umwelt, eine Pressekonferenz.

Die Staatengemeinschaft versucht bei den Weltklimakonferenzen den fortschreitenden Klimawandel einzubremsen. Die Folgen für Natur, Menschen und Tiere sollen so begrenzt werden. Nach mehreren Vorbereitungsterminen treffen sich die Vertragsstaaten meist Ende des Jahres. Die Konferenz wird als COP bezeichnet. Die Abkürzung stammt von der englischen Bezeichnung der Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the Parties) der UNO-Klimarahmenkonvention.