Coop Himmelb(l)au plant Eishockeystadion in St. Petersburg

Das Wiener Architekturbüro Coop Himmelb(l)au hat den Zuschlag für die Gestaltung eines Eishockeystadions im russischen St. Petersburg erhalten, das bis zur 2023 geplanten WM errichtet werden soll. Als für das Bauprojekt zuständig gilt der Stroytransgaz-Konzern, der auch in weitere Projekte des Büros im sibirischen Kemerowo sowie auf der von Russland okkupierten Krim maßgeblich involviert ist.

Spektakuläre Aufnahmen, die den durch Abbrucharbeiten ausgelösten Einsturz des Sport- und Konzert-Komplex Peterburgski und den Todessturz eines Arbeiters gezeigt hatten, sorgten im Jänner 2020 auch für internationale Schlagzeilen. An der Stelle des ehemals nach Lenin benannten "Komplexes" im Süden der russischen Millionenstadt entsteht nun das neue Eishockeystadion "SKA Arena", das nach Entwürfen von Coop Himmelb(l)au realisiert werden soll. Dies wurde am Dienstag durch eine Aussendung des von Architekt Wolf D. Prix geleiteten Büros bekannt. "Das Stadion soll zur Eishockey-Weltmeisterschaft (2023, Anm.) fertig werden. Und es soll etwas Besonderes werden. Deshalb sind wir gewählt worden", erklärte Prix am Dienstagabend in einem Telefonat mit der APA.