Conte macht in Brüssel Druck für neues Umverteilungssystem

Italiens Premier Giuseppe Conte hat in Brüssel um ein europäisches System zur Migrantenumverteilung geworben. "EU-Länder, die sich daran nicht beteiligen, werden finanziell schwer benachteiligt", betonte Conte nach einem Treffen mit EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Laut Conte soll das Umverteilungssystem auf europäischer Ebene geregelt werden.

Zugleich wolle sich Italien für mehr Rückführungen von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung einsetzen, sagte Conte im Gespräch mit Journalisten am Mittwoch in Brüssel. "In Italien sind wir mit dem Rückführungssystem nicht zufrieden, das auf europäischer Ebene gemeistert werden muss. Zugleich müssen mehr Rückführungsabkommen abgeschlossen werden", erklärte Conte.