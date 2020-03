Container wegen Coronavirus knapp, Luftfracht verspätet

Die heimischen Transporteure bekommen die Auswirkungen der Handelshemmnisse durch die Ausbreitung des Coronavirus immer mehr zu spüren. Insbesondere die mangelnden Kapazitäten in der Luftfracht, der Engpass bei Seecontainern und der lahmende Bustourismus schlagen durch. Die Taxler merken wiederum den auslassenden Kongresstourismus.

"Unsere Unternehmer sind nicht entspannt", so Alexander Klacska, Obmann der Transporteure in der WKÖ. Er verweist auf den "Baltic Dry Index", dieser bildet die Preise auf den 25 meistbefahrenen Schifffahrtsrouten der Welt ab. "In den letzten Wochen ist der Index deutlich gefallen und hat in den letzten Tagen seinen niedrigsten Stand seit vier Jahren erreicht", rechnet Klacska vor.