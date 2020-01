connexia Elternberatung

Seit März 2019 öffnet Elternberaterin Ingrid Purin die connexia-Elternberatungsstelle im Senecura Sozialzentrum Herrenried jeden Dienstagvormittag und auch jeden Donnerstagnachmittag.

Die Besucherzahlen in der Hohenemser Elternberatungsstelle sind in den vergangenen Jahren beinahe explodiert. Nutzten im Jahr 2018 noch 125 Personen eine Beratung, waren es im Jahr 2019 bereits 188. Das entspricht einem Anstieg von rund 50 % im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den Erstgesprächen ist ein noch höherer Anstieg zu verzeichnen. 2018 erhielten 15 Personen ein Erstgespräch, 2019 nahmen dies bereits 27 Personen in Anspruch – also 80 % Zuwachs.