connexia-Elternberatung

Die connexia Elternberaterin hört Ihnen zu und berät Sie unter vier Augen, persönlich oder telefonisch, mit oder ohne Termin, zu Themen wie Pflege des Kindes, Ernährung und Stillen, Schlaf und Entwicklung des Babys u. v. m.

Weiterhin haben Sie als Eltern die Möglichkeit, Ihr Baby regelmäßig wiegen zu lassen und Kontakte mit anderen Eltern zu knüpfen. Das Angebot ist freiwillig, kostenlos und Sie können es von der Geburt Ihres Kindes bis zum vierten Lebensjahr, so oft Sie möchten, in Anspruch nehmen. Zudem werden in der Beratungsstelle auch die Babystartpakete ausgegeben.