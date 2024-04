Compulsory Heterosexuality: Bin ich in Wirklichkeit homosexuell?

Du sagst zwar, du stehst auf Männer, meidest aber jede sexuelle Beziehung zu ihnen? Wenn du für einen Jungen geschwärmt hast, dann war das meistens nur eine fiktive Figur? Vielleicht bist du dann eine lesbische Frau, die unter dem Comphet-Syndrom leidet – so stellen es zumindest Videos auf Tiktok derzeit dar.

In der öffentlichen Debatte ist der Begriff Compulsory Heterosexuality, kurz Comphet, kein unbekannter: Schon seit 1980 gibt es den Begriff. Erfunden wurde er von der US-Feministin Adrienne Rich, die in ihrem Essay "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence" den Begriff zum ersten Mal behandelt.