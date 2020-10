Commerzialbank - Ermittlungen gegen sieben Beschuldigte

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt in der Causa Commerzialbank Mattersburg mittlerweile gegen sieben Beschuldigte. Darunter befinde sich auch ein Verband, teilte die WKStA am Donnerstag mit. Ermittelt werde unter anderem wegen gewerbsmäßig schweren Betruges, Untreue, Betrügerischer Krida, Unvertretbarer Darstellung wesentlicher Informationen über bestimmte Verbände und Geldwäscherei.

Die WKStA bestätigte damit eine Ausweitung der Ermittlungen, über die der "Kurier" am Dienstag berichtete. Es werde auch Vorwürfen nach dem Finanzstrafgesetz gegenüber einzelnen Beschuldigten nachgegangen. Seit Beginn des Ermittlungsverfahrens am 15. Juli seien über 20 Hausdurchsuchungen in Wohn- und Unternehmensräumlichkeiten durchgeführt worden - zuletzt am Donnerstag an zwölf Standorten in drei Bundesländern.