Colts erleiden mit Raimann schmerzhafte Niederlage in NFL

Die Indianapolis Colts und Österreichs NFL-Stammkraft Bernhard Raimann haben im Kampf um die Play-off-Ränge einen Rückschlag erlitten. Am Sonntag gab es bei den Atlanta Falcons nichts zu holen. Kicker Younghoe Koo erzielte beim 29:10 fünf Field Goals, dazu kamen zwei Touchdowns der Heimmannschaft. Die Colts-Offensive mit Left Tackle Raimann in der Startformation brachte es nur auf einen Lauf-Touchdown durch Jonathan Taylor und ein Field Goal.

Glück hatten die Colts allerdings, dass ein direkter Gegner um den Play-off-Einzug in der AFC ebenfalls verlor. Gemeint sind die Houston Texans, die gegen die Cleveland Browns am Sonntag mit 22:36 das Nachsehen hatten. Wenn die Regular Season nach dem aktuellen Spieltag enden würde, wären die Colts nach wie vor in den Play-offs dabei.