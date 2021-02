Collini mit Bekenntnis zum Standort Hohenems

Die Firma Collini plant eine Betriebserweiterung am Standort Hohenems. Im bestehenden Betriebsgebäude beim Rosenplatz (Anodisierwerk) soll eine neue Anlage zur Oberflächenbehandlung errichtet werden.

„Wir sind sehr froh, dass es uns ermöglicht wird, die lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Standort Hohenems weiter auszubauen“, so Günther Reis von der Firma Collini in einer ersten Reaktion, „und sorgen weiterhin für höchste Standards in Sicherheitsbelangen und Anlagentechnik.“