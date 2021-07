COFAG hat bisher 7 Mrd. Euro an Wirtschaftshilfen ausbezahlt

Die staatliche Corona-Finanzierungsagentur COFAG hat heimischen Unternehmen bisher mit Zuschüssen in Höhe von 7,38 Mrd. Euro unter die Arme gegriffen. Die COFAG ist zuständig für die Abwicklung von Umsatzersatz, Fixkostenzuschuss, Ausfallsbonus und Verlustersatz. Weiters hat die Finanzierungsagentur bundesbehaftete Kreditgarantien für Unternehmen in Höhe von 4,88 Mrd. Euro vergeben, geht aus einer aktuellen Aufstellung hervor.

Blümel wies die Oppositionskritik an der staatlichen Covid-Finanzierungsagentur erneut zurück. SPÖ, FPÖ und NEOS hatten sich diese Woche mit einer Drittelbeschwerde an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) gewandt, weil sie bei der COFAG-Konstruktion verfassungswidrige Bestimmungen orten. "Das ist eine Behauptung der Opposition, die würde ich einmal so stehen lassen", sagte Blümel bei einer Pressekonferenz am Freitag in einem Wiener Kino.