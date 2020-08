COFAG genehmigt bisher knapp 22.000 Kreditgarantien

Die staatliche Corona-Finanzierungsagentur COFAG hat bisher knapp 22.000 Anträge von Unternehmen auf eine bundesbehaftete Kreditgarantie genehmigt. Das Haftungsvolumen der COFAG liegt derzeit bei 3,89 Mrd. Euro, wie die Finanzierungsagentur auf APA-Anfrage mitteilte. Die Gesamtkreditsumme beläuft sich auf 4,34 Mrd. Euro,

Am Dienstag hatten die NEOS zum wiederholten Mal die fehlende parlamentarische Kontrolle der staatlichen Corona-Finanzierungsgesellschaft COFAG kritisiert. SPÖ, FPÖ und NEOS pochen seit Monaten auf einen Covid-19-Unterausschuss im Parlament, um Kontrolle und Transparenz bei den Milliardenhilfen zu ermöglichen. Gespräche zwischen der türkis-grünen Regierung und der Opposition in der Causa verliefen bisher ohne Ergebnis.

Damit von der Coronakrise betroffene Unternehmen eine Überbrückungsfinanzierung von ihrer Bank bekommen, muss ein mehrstufiger Prozess durchlaufen werden. Der Antrag auf Überbrückungskredit mit bundesbehafteter Kreditgarantie wird zuerst von der Bank geprüft. Je nachdem, um welches Unternehmen es sich handelt, bearbeiten dann andere Stellen den Antrag weiter. Um Großunternehmen kümmert sich die Kontrollbank (OeKB), bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist die staatliche Förderbank aws zuständig und bei Krediten bis 1,5 Mio. Euro an Tourismus- und Freizeitbetriebe ist die Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) am Zug. Zum Schluss prüft noch einmal die COFAG den Antrag und übernimmt nach Genehmigung die Kredit-Haftungsgarantie in Höhe von 80 bis 100 Prozent.