Code4Kids: Volksschüler erkunden die digitale Welt

Auf spielerische Art lernen Kinder die Denkprozesse des Programmierens kennen – 20 Volksschulklassen des Bezirks Dornbirn nehmen am Pilotprojekt „Code4Kids“ teil.

So auch die Hohenemser Volksschule Markt, wo das Projekt den Kindern vergangene Woche präsentiert wurde. Junge Erwachsene der HTL Dornbirn kamen bei dieser Auftaktveranstaltung, der sogenannten „Rocket“, in die Volksschule, um den Kindern in der Eins-zu-eins-Betreuung Programmierabläufe von der Pieke auf näher zu bringen. Mithilfe des kinderfreundlichen Programms „Scratch“ kann dabei beispielsweise eine Katze mit unterschiedlich zusammengesetzten Bausteinen zum Reden, Laufen oder Springen gebracht werden.