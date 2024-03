Code Base Camp: Junge Programmier-Experten in Sicht

Noch bis zum 31. März kann man sich anmelden.

Auch dieses Jahr führt das Code Base Camp, das von der Fachhochschule Vorarlberg und Russmedia organisiert wird, junge Menschen hinter die Kulissen der Computertechnik. Das Camp ist eine Initiative, um junge Menschen in Vorarlberg für Softwareentwicklung und Web-Design zu begeistern. Teilnehmen können programmierinteressierte Mädchen und Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren.

In den Sommercamps werden die Jugendlichen von Experten begleitet, die ihnen in spannenden Vorträgen ihr Wissen vermitteln. Die Teilnahme ist kostenlos, es ist allerdings eine Anmeldung erforderlich. Die Frist dafür endet mit 31. März. Stattfinden werden die Sommercamps bei Omicron electronics in Klaus, an der FH Vorarlberg in Dornbirn und bei Russmedia in Schwarzach.

Expertenvorträge

„Beim Code Base Camp nutzen wir die Chance, Jugendlichen zu zeigen, wie die Entwicklung von innovativer Software in einem Team funktioniert und wie in einem Team mit gegenseitiger Unterstützung und Freude gearbeitet wird. Dabei wollen wir den interessierten Schülerinnen und Schülern natürlich auch Lust auf eine Ausbildung bei Bachmann electronic machen“, so Philipp Salzgeber von der Bachmann electronic GmbH, die einer der Partner des Code Base Camps ist.

„Für junge Menschen, die sich für Web-Design und Programmierung begeistern, ist eine IT-Ausbildung der Schlüssel zu einer spannenden beruflichen Zukunft. Als Partner des Code Base Camps wollen wir Jugendlichen die Möglichkeit bieten, ihr Interesse zu vertiefen und die hervorragenden Karrierechancen kennenzulernen, die die IT-Welt bietet“, so Christoph Märk von der illwerke vkw AG, die ebenfalls Partner des Code Base Camps ist. Weitere Partner sind das Land Vorarlberg, Omicron und die FHV.

Auch heuer werden, wie in den vergangenen Jahren, zwei Module angeboten. Das Modul 1 #HTML/CSS-Camp ist für alle Einsteiger gedacht, die mehr auf ihren Computern machen wollen als nur Hausaufgaben und Computerspiele zu spielen. Hier lernt man, wie man Websites aufbaut und diese selbst gestaltet. Im Modul 2 #JavaScript geht es schon ein bisschen tiefer in die Materie. Es ist grundsätzlich als Fortsetzung für Modul 1 gedacht, ein direkter Einstieg ist aber trotzdem möglich. Hier geht es in die Programmierung und stärker in die Technik.

Zwei Module zu je zwei Terminen

Im Sommer 2024 bietet das Code Base Camp zwei Durchgänge seiner Programmiermodule an. Vom 5. bis 14. August finden die #HTML/CSS-Schulungen bei Russmedia in Schwarzach und parallel dazu die #JavaScript-Kurse bei Omicron in Klaus statt. Anschließend, vom 19. bis 30. August, wechselt das HTML/CSS-Modul an die FH Vorarlberg in Dornbirn, während das JavaScript-Modul bei Russmedia in Schwarzach fortgesetzt wird. Zum Abschluss des Code Base Camps findet eine Abschlussfeier statt, auf der alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zertifikat ausgehändigt bekommen und deren Projekte vorgestellt werden.