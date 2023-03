Code Base Camp: Jetzt anmelden!

Die Fachhochschule Vorarlberg und Russmedia veranstalten auch dieses Jahr wieder das Code Base Camp, eine Initiative zur Begeisterung junger Menschen in Vorarlberg für Softwareentwicklung und Web-Design.

Das Camp richtet sich an programmierinteressierte Mädchen und Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, erfordert jedoch eine Anmeldung bis zum 31. März. Die Sommercamps finden bei Omicron electronics in Klaus, an der FH Vorarlberg in Dornbirn und bei Russmedia in Schwarzach statt. Experten halten spannende Vorträge und vermitteln ihr Wissen. Das Camp besteht aus zwei Modulen, wobei das erste Modul "#HTML/CSS-Camp" für Einsteiger gedacht ist, die Websites aufbauen und gestalten wollen. Im zweiten Modul "#JavaScript" geht es schon etwas tiefer in die Materie, mit Fokus auf Programmierung und Technik. Die beiden Module finden zu je zwei Terminen im Sommer statt.