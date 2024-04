Coachella 2024: Zwischen Luxus, Mode und Star-Aufgebot in Palm Springs

Zwischen Glitzer-Outfits und Norm-Core: Das Coachella-Festival 2024 vereinte wieder Tausende, darunter Stars und Sternchen, in der Wüste von Palm Springs zu einem Spektakel aus Musik, Mode und Luxus.

Während das Coachella in den 2010er-Jahren als das ultimative Festival galt, hat es in den letzten Jahren etwas an Bedeutung verloren. Dennoch zog es am vergangenen Wochenende Tausende von Menschen – darunter viele Influencer und Prominente – nach Palm Springs zum Wüsten-Festival. Hier ist ein Rückblick auf das, was wir Normalsterblichen an diesem Wochenende verpasst haben.