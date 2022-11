CO₂-Kompensation mit Vorarlberger Startup „Tree.ly“

Bludenz. Das Vorarlberger Startup-Unternehmen Tree.ly verspricht, Waldeigentümer für die CO₂-Bindung ihres Waldes aufgrund einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung unkompliziert zu entlohnen.

Bisher mussten Waldbesitzer*innen für Einkommen aus Ihrem Wald in erster Linie Bäume fällen und Holz verkaufen. Gleichzeitig leistet ihr Wald aber wertvolle Beiträge zur Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion. „Tree.ly“ ermöglicht es heimischen Waldbesitzer*innen, in ihrem bewirtschafteten Wald zusätzliche jährliche Einnahmen durch die CO₂-Speicherung zu generieren. Unternehmen können mittels Zertifikaten das Potential der CO₂-Speicherung der Wälder erwerben und ihren eigenen Ausstoß so kompensieren.