Club Petanque Tisner Löwen aus der Taufe gehoben

Nach nur wenigen Monaten zählt der neue Feldkircher Sportverein schon 25 Mitglieder.

Der Club Pétanque Tisner Löwen wurde von Dr. Michael Brandauer ins Leben gerufen. Der Rechtsanwalt aus Feldkirch lernte das Spiel mit den Kugeln in Frankreich kennen und lieben. Zwölf Mitglieder waren bei der Gründungsversammlung am 31. März im Gasthaus Löwen anwesend. Der Pétanque-Sport erfreute sich rasch größerer Beliebtheit, aktuell sind beim Verein bereits 25 Mitglieder registriert. Neben Obfrau Kornelia Brandauer fungieren Kurt Kleindienst als Kassier, Michael Brandauer als Schriftführer, Stefan Dichtl und Michael Simoner als Rechnungsprüfer, für die Erhaltung der beiden Bahnen sind Wolfgang Wiesner und Gregor Halbwedl zuständig.

Trainingsbetrieb beim Club Pétanque Tisner Löwen, der dritte in Vorarlberg neben dem Club Petanque Vinomna Rankweil und in einem Verein in Höchst, ist immer am Dienstag und Donnerstag ab 17 Uhr. Informationen zum Vereinsgeschehen sind via Instagram Club Pétanque Tisner Löwen einsehbar.VN-TK