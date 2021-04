Clown Enrico alias Heinz Zuber feiert 80. Geburtstag

"Ich bin der Clown, es nutzt alles nichts." Heinz Zuber hat sich mit Clown Enrico und der prägenden Rolle seines Lebens arrangiert und diese voll und ganz angenommen, wie er im aktuellen Interview mit dem "Oberösterreichischen Volksblatt" unterstreicht. Am heutigen Mittwoch feiert der Mann hinter der Schminke und dem legendären Satz "Ich gehe, aber ich komme wieder" seinen 80. Geburtstag. Dabei kann er auf eine Karriere zurückblicken, die ihn auch ans Burgtheater führte.

Mehr als 4.000 Mal trat Heinz Zuber mit Blümchenhut, Clownnase und kariertem Mantel vor die Kamera und begeisterte damit Generationen österreichischer Kinder. 36 Jahre war er beim Kinderfernsehen im ORF, gestaltete Sendungen wie "Das kleine Haus" oder "Am Dam Des" mit. 28 Jahre spielte sich Zuber, der selbst keine Kinder hat, als Enrico in die Herzen der kleinen Fernsehzuschauer. Der Clown schaffte es auch auf die Bühne, die Produktion "Enrico und seine Tiere" war jahrelang ausverkauft.

Und doch war der gebürtige Süddeutsche nicht nur im ORF, sondern auch auf zahlreichen Wiener Bühnen zu erleben. Von 1972 bis 2003 war er festes Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater, sein erstes Engagement am Haus verzeichnete er schon 1969 als Robin in "Die lustigen Weiber von Windsor". Zu seinen Bühnen- und TV-Partnern zählten in den Folgejahren Größen wie Paula Wessely und Helmut Qualtinger.