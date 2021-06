Clippers holen in Play-off-Serie gegen Utah ersten Sieg

Die Los Angeles Clippers haben ihren Heimvorteil genutzt und in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA im Play-off gegen die Utah Jazz den ersten Sieg geholt. Damit hat das Team aus Kalifornien in der "best-of-seven"-Serie auf 1:2 verkürzt. Die Clippers dürfen nach dem deutlichen 132:106 am Samstagabend wieder auf den Einzug in das Finale der Western Conference hoffen.

Starspieler Kawhi Leonard sammelte 34 Punkte und zwölf Rebounds, zudem verteilte er fünf Assists - und wurde bester Werfer der Partie. Paul George fügte 31 Punkte hinzu. Auf der Gegenseite erzielte Donovan Mitchell 30 Punkte für die Jazz, verletzte sich aber im letzten Viertel bei einem Zug zum Korb am rechten Fuß und humpelte vom Platz. In der Nacht auf Dienstag stehen sich beide Teams erneut in Los Angeles gegenüber.

Play-off-Ergebnis der NBA vom Samstag ("best of seven"):

Western Conference - Halbfinale: Los Angeles Clippers - Utah Jazz 132:106 (Stand in der Serie 1:2)