Cleveland siegt im Pariser NBA-Match gegen Nets 111:102

In der insgesamt dritten in Paris ausgetragenen Partie der National Basketball Association (NBA) haben die Cleveland Cavaliers am Donnerstag die Brooklyn Nets 111:102 besiegt. Donovan Mitchell kam in der Accor Arena vor 15.887 Zuschauern auf seinen Saisonbestwert von 45 Punkten, 21 davon im Schlussabschnitt. U.a. David Beckham, Ronaldo, Kylian Mbappé und Pharell Williams verfolgten das Spiel. Die NBA trägt immer wieder reguläre Saisonspiele außerhalb Nordamerikas aus.

Auf US-Boden dominierten die Milwaukee Bucks das Topspiel gegen die Boston Celtics, mit 135:102 fuhren sie ihren höchsten Saisonsieg ein. Der Zweite der Eastern Conference setzte sich gegen den Leader durch einen 25:0-Lauf nach 17 Minuten auf 56:25 ab, dabei erzielten Superstar Giannis Antetokounmpo und Bobby Portis 20 Punkte Milwaukees in Serie. Die New York Knicks wiederum kassierten nach fünf Siegen en suite wieder einmal eine Niederlage. Bei den ohne den verletzten Luka Doncic angetretenen Dallas Mavericks setzte es ein 124:128. Kyrie Irving kam auf 44 Punkte.

Die Phoenix Suns landeten im in dieser Saison vierten Versuch mit einem 127:109-Erfolg ihren ersten Erfolg gegen die Los Angeles Lakers, und das auswärts. Bradley Beal und Devin Booker waren mit 37 bzw. 31 Zählern für den Erfolg hauptverantwortlich. Wichtig war aber auch das gute Defensiv-Verhalten gegen die Lakers-Stars, Anthony Davis und LeBron James kamen so über 13 bzw. 10 Punkte nicht hinaus. Einen 139:77-Kantersieg feierte Oklahoma City Thunder daheim gegen die Portland Trail Blazers.