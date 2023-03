Clemens Unterreiner künftig Intendant der Oper Burg Gars

Bariton Clemens Unterreiner übernimmt mit 1. September die Intendanz der Oper Burg Gars in Niederösterreich. Der Sänger folgt damit auf Johannes Wildner, der die Festspiele seit 2013 leitet. Unterreiner hat sich laut einer Aussendung von Mittwoch unter insgesamt zwölf Bewerbern durchgesetzt und wurde vom Auswahlkomitee der Gemeinde einstimmig für die Spielzeiten 2024 bis 2026 als Intendant bestellt. Die Opernfestspiele feiern nächstes Jahr ihr 35. Jubiläum.

Neben jährlich wechselnden Opernhits will Unterreiner ein breit gefächertes Rahmenprogramm anbieten. Geplant sind Lied- und Konzertabende, Tanz, Lesungen und Benefizkonzerte für Menschen in Not sowie Aktionen für Familien und Programmangebote für Kinder und Jugendliche. Ein Anliegen ist dem Sänger die Nachwuchsförderung, in der Besetzung will er auf ein "Zusammenspiel von Publikumslieblingen mit vielversprechenden Nachwuchstalenten" achten. Zum Programm für 2024 hielt der künftige künstlerische Leiter fest: "Jetzt heißt es zuerst einmal, sich einarbeiten und mit meinem neuen Team die erste Spielzeit mit Ruhe und Weitsicht zu planen."