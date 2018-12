Cine Tirol zog im 20. Jahr erfolgreich Bilanz

Die Cine Tirol Film Commission, die heuer ihr 20-jähriges Bestehen feiert, hat für das Jahr 2018 erfolgreich bilanziert. An über 700 Drehtagen diente das Bundesland als Drehort für über 100 Spiel- und Dokumentarfilme, Serien sowie Werbefilme, Fotoshootings und Musikvideos, hieß es am Donnerstag. Damit habe man abermals ein Millionenpublikum im In- und Ausland erreicht.

“Cine Tirol wurde vor 20 Jahren nach einer Idee Erich Hörtnagls von Josef Margreiter mit vielen Unterstützern unter dem Dach der Tirol Werbung gegründet”, so Leiter Johannes Köck. “In den vergangenen zwei Jahrzehnten und auch im Jubiläumsjahr hat das Filmland Tirol eindrucksvoll bewiesen, dass es die optimalen Voraussetzungen für die Realisierung von Filmproduktionen verschiedenster Genres hat.” Punkten könne man neben der “faszinierenden Vielfalt der Tiroler Berglandschaft” etwa mit der leichten Erreichbarkeit selbst hochalpiner Drehorte oder mit vier markanten Jahreszeiten, die durch eine “fünfte” auf den Tiroler Gletschern erweitert werde.

Tirol wurde im abgelaufenen Jahr für 48 Produktionen zur filmischen Heimat. Darunter finden sich TV-Spielfilme wie “Flucht durchs Höllental” und “Now or Never”, die TV-Reihe “Team Alpin” oder TV-Serien wie “Der Bergdoktor”, “Die Bergretter” und “SOKO Kitzbühel”. Aber auch der Kinospielfilm “Ein wilder Sommer” und die Kinodokumentation “The Big Jump” werden zahlreiche Menschen mit Bildern aus Tirol erreichen. Auch die Positionierung Tirols als Location für Werbefilme und Fotoshootings konnte gefestigt werden. Insgesamt seien über 56 derartige Produktionen hier entstanden, hieß es.

Seit ihrem Bestehen wurden über 500 Spiel- und Dokumentarfilme sowie über 500 Werbefilme und Musikvideos in Tirol realisiert – darunter auch große Kinoproduktionen wie “James Bond 007 – Spectre”, “Powder Girl” und “1809 – Die Freiheit des Adlers”, Fernsehfilme wie “Schwabenkinder”, “Der Schandfleck” und “Fremder Feind” oder TV-Serien.