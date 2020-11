CIA-Agent laut US-Medien in Somalia getötet

Ein CIA-Agent ist laut US-Medien im ostafrikanischen Somalia unter noch ungeklärten Umständen getötet worden. Der altgediente Mitarbeiter des US-Geheimdiensts gehörte nach einem Bericht der "New York Times" der paramilitärischen CIA-Spezialeinheit SAC an, die bei besonders gefährlichen Missionen eingesetzt wird.

Der Agent starb an Verletzungen, die er während eines Einsatzes in der vergangenen Woche erlitten hatte, wie der US-Fernsehsender CNN berichtete. Die CIA wollte den Vorfall nicht kommentieren.

Der Tod des Agenten könnte in den USA die Debatte um die etwa 700 in Somalia stationierten US-Soldaten neu entfachen. Laut "New York Times" erwägt die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump den Abzug aller US-Streitkräfte aus dem ostafrikanischen Land bis Mitte Jänner.