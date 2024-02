Churrasco ein neuer Kulinarik-Trend erobert Vorarlberg

Gründerin Aline de Lima Silva will ein Teil des Brasilianischen Kulinarium in Österreich präsentieren.

MEININGEN. Churrasco, das sind die besten Spezialitäten mit vielen verschiedenen Fleischsorten die drehend gegrillt, einen uvergleichlichen Genuss für Jedermann bieten. In Brasilien, auf der iberischen Halbinsel Portugal und Spanien sowie in Teilen Lateinamerikas bezeichnet Churrasco also treffend eine Zubereitungsart von Fleisch, die ihre Besonderheiten poetisch im Namen trägt. „Die österreichische Kultur soll ein Teil der brasilianischen Kulinarik kennenlernen. Dieses Event soll die beiden Länder in Form von den kulinarischen Spezialitäten noch näher zusammen bringen. Neue Ideen auch in Vorarlberg sind in diesem schwierigen Alltag immer ein großer Pluspunkt“, sagt Churrasco Vorarlberg Gründerin Aline de Lima Silva. Die Mutter von sechs Kindern und Gattin von Fußballmanager Thiago de Lima Silva will Churrasco einmal pro Monat im Tannenhof Gasthof in Meiningen präsentieren und zu einem gesellschaften Treffpunkt für Jung und Alt machen. Mindestens drei Stunden zu Mittag und Abend gibt es das kulinarische Vergnügen. Nach der geglückten Premiere mit siebzig Gästen aus Brasilien, Deutschland, Vorarlberg und aus der Schweiz vor wenigen Tagen folgt nun am Samstag, 17. Februar, um 12 bzw. 18 Uhr, Einlass jeweils eine halbe Stunde davor, im Gasthaus Tannenhof in Meiningen mit Chef Elvis Hotaj die zweite Auflage von Churrasco. „Wollen mindestens konstant hundert Gäste aus Brasilien und Österreich kulinarisch verwöhnen und unvergessene Stunden bieten“, fügt Aline de Lima Silva abschließend hinzu. In den Sommermonaten soll dann Churrasco im Freien im GH Tannenhof Meiningen an einem Grill die heißen Fleischspezialitäten zubereitet werden. Reservierungen und Informationen für Churrasco am 17. Februar in Meiningen unter T06505929522. VN-TK