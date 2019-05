Christoph Bazil wird neuer Präsident des Bundesdenkmalamts

Christoph Bazil übernimmt Anfang Juni die Leitung des Bundesdenkmalamts (BDA) von der Mitte März zurückgetretenen Erika Pieler. Diese hatte ihre Funktion nach nur zweieinhalb Monaten im Amt aus persönlichen Gründen zurückgelegt. Bazil - bisher Leiter der Abteilung für Kunstrückgabeangelegenheiten in der Kunst- und Kultursektion - setzte sich gegen 19 Mitbewerber durch, davon vier Frauen.

Das gab Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) am Mittwoch bekannt. Bazil (49) sei im Zuge der Neuausschreibung der Leitung des Bundesdenkmalamts als “bestgeeigneter” Bewerber hervorgegangen. Er sei ausgewiesener Experte in den Bereichen Denkmalschutz, Denkmalpflege einschließlich legistischer Angelegenheiten sowie Förderungswesen. Der studierte Jurist hat seine Dissertation zum Thema Denkmalschutz verfasst.

Mit Bazil übernehme eine Persönlichkeit mit Erfahrung und Expertise die Leitung des Bundesdenkmalamts, so Blümel. Bazil sei als Abteilungsleiter bereits federführend in Weiterentwicklung und Reformprozess des Bundesdenkmalamts eingebunden worden und werde diesen nun nahtlos in neuer Funktion fortsetzen und vorantreiben. “Gelebter Denkmalschutz mit gleichzeitiger Bürgernähe und Service stehen an oberster Stelle, die dahin gehende Weiterentwicklung des Bundesdenkmalamts hat nun Priorität”, so der Kulturminister.