Christine Scheyer fällt für den Rest der Saison aus

Die am Sonntag im Weltcup-Super-G in Lake Louise schwer gestürzte Skirennläuferin Christine Scheyer muss den Rest der Saison abhaken. Die Vorarlbergerin hat sich nach ihrer Rückkehr in der Privatklinik in Hochrum bei Innsbruck von Dr. Christian Hoser untersuchen lassen. Das MRI-Ergebnis ergab einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie sowie eine Impressionsfraktur des Oberschenkels.

Die 24-jährige Speed-Spezialistin hat in ihrer jungen Karriere damit schon die dritte Knieverletzung erlitten. Da der Innenmeniskus eingeklemmt ist, wird ÖSV-Arzt Hoser am Dienstag operieren, falls es die Schwellung im Knie erlaubt. Die 24-jährige Vorarlbergerin hatte bei ihrem Sturz laut aufgeschrien und sich sofort an das Knie gefasst, war danach aber aufgestanden und auf einem Ski ins Ziel gefahren.