Christina Stürmer geht ihren 40. Geburtstag ruhig an

Christina Stürmer feiert am heutigen Donnerstag ihren 40. Geburtstag. Die gebürtige Linzerin zählt zu den erfolgreichsten Popexporten Österreichs, bittet ihre Fans allerdings noch um etwas Geduld, bis sie wieder durchstartet. Derzeit seien keine Auftritte geplant, sagte die Sängerin im dpa-Gespräch: "Aber nächstes Jahr gibt es dann neue Musik, Konzerte und alles Pipapo, was dazu gehört."

Für nächstes Jahr steht Stürmers 20. Bühnenjubiläum an. Ihre Karriere begann 2003, als sie in der ORF-Castingshow "Starmania" Zweite wurde und kurz danach mit dem Song "Ich lebe" auch in Deutschland einen Charterfolg landete. Ihr jüngstes Album "Überall zu Hause" erschien 2018. Danach folgte noch eine Tournee, bevor die Corona-Pandemie die Musikszene lahmlegte. Voriges Jahr brachte Stürmer ihre zweite Tochter zur Welt. Im Herbst schlüpfte die Sängern für die Sendung "Masked Singer" in das Kostüm der "Heldin" und schaffte es ins Finale.