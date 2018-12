Christbäume mit viel Liebe deChristbäume mit viel Liebe dekoriert

Der Elternverein der VS Rohrbach lud zur kreativen Christbaum-Aktion.

Dornbirn. Für die diesjährige „Christbaum-Aktion“ konnte der Elternverein der VS Rohrbach wieder zahlreiche im Rohrbach ansässige Firmen gewinnen. Nach intensiven und äußerst kreativen Bastelstunden im Vorfeld, war es kürzlich soweit und das Warten hatte für die Kinder ein Ende: Tatendrang in Sachen „Christbaummission“ war gefragt!

Dekoration made by VS Rohrbach

Gesagt getan – der Elternverein stellte zuerst die Weihnachtsbäume in den teilnehmenden Firmen auf und die beteiligten Schulklassen rückten mit ihrem selbst fabrizierten Christbaumschmuck an, um für die passende und stimmungsvolle Dekoration zu sorgen. Die fleißigen Bastler und Dekorierer zeigten ordentlich Einsatz, dementsprechend gab es für alle im Anschluss auch eine kleine Jause zur Stärkung.

Die schön geschmückten Bäume können nun in der Christopherus Apotheke, beim Spar Rohrbach, bei Paterno, in der Bäckerei Mangold, bei Sicherheitstechnik Kreil, im Autohaus Gerster sowie im Rhomberg-Areal bei Massage-Wellness Saltuari, Team S-Versicherung Wiener Städtische und im Spielboden bewundert werden. Bei der Sparkasse Rohrbach haben die Kinder außerdem den Adventskalender im Schaufenster mitgestaltet. „Wir vom Elternverein bedanken uns recht herzlich bei den Firmen, dass sie unsere Christbaum-Aktion unterstützen und hoffen, dass Sie viel Freude mit den besonderen Christbäumen haben“, so EV-Obfrau Nadine Metzler.