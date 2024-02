CHL-Ticket an Fehervar - KAC verliert in Bozen

Fehervar hat sich zum Abschluss des Grunddurchgangs der Eishockey-Liga ICE Platz zwei gesichert und damit das zweite CHL-Ticket geholt. Die Ungarn siegten am Freitag beim Schlusslicht Graz 99ers mit 9:1 und beendeten die Regular Season vor Red Bull Salzburg auf Platz zwei. Der zweite CHL-Startplatz war schon vorher für Grunddurchgangssieger KAC fix - der Rekordmeister verlor nach zuletzt sechs Siegen in Folge zum Abschluss 0:3 bei HCB Südtirol.

Als drittes Team in der CHL dabei ist entweder der Meister, sollte dieser nicht bereits über die reguläre Saison das Ticket gelöst haben, oder der Tabellendritte des Grunddurchgangs, also Salzburg, das bei Pustertal ein 2:3 kassierte und erstmals nach zuletzt fünf Siegen hintereinander ohne Punkte blieb. Die Vienna Capitals beendeten ihre verkorkste Spielzeit mit einer 3:4-Heimniederlage, ihrer vierten Pleite en suite, gegen den VSV, die Black Wings Linz setzten sich vor Heimpublikum gegen Ljulbjana mit 6:5 durch.

Die Partie Innsbruck - Asiago wurde abgesagt, weil es die Gäste aufgrund des Schneechaos nicht über den Brenner schafften, und anschließend mit 5:0 für die Österreicher gewertet. Daher beendeten die Innsbrucker den Grunddurchgang auf Platz sieben, erhielten das Pick-Recht für die Pre-Play-offs und entschieden sich für Pioneers Vorarlberg als Gegner. Die zweite Paarung lautet Pustertal Wölfe gegen Ljubljana. Die "best of three"-Serie um die beiden letzten verbleibenden Plätze im Viertelfinale startet am Sonntag.