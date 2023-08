Chinesischem Immobilienriese Country Garden droht Schieflage

Die drohende Schieflage eines der größten privaten chinesischen Immobilienentwickler schürt Ängste vor einer Verschärfung der Branchenkrise. Die chinesische Finanzzeitung "Yicai" berichtete unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle aus der Finanzbranche, der hoch verschuldete Immobilienriese Country Garden werde bald eine Restrukturierung seiner Kredite angehen. Das ließ die Aktien und Dollar-Anleihen des Unternehmens am Freitag in Hongkong abstürzen.

Die auf Immobilien in kleineren Städten spezialisierte Country Garden war Ende des vergangenen Jahres mit umgerechnet 194 Mrd. Dollar (176 Mrd. Euro) verschuldet und hatte am Donnerstag für das erste Halbjahr einen Verlust von bis zu 55 Mrd. Yuan (knapp 7 Mrd. Euro) angekündigt.

Country Garden entschuldigte sich in einer Pflichtmitteilung dafür, das Ausmaß der Krise nicht frühzeitig erkannt und nicht früher Gegenmaßnahmen eingeleitet zu haben. "Das Verständnis der Risiken - wie etwa den ausufernden Anteil von Investments an dritt- und viertrangigen Standorten - war unzureichend", hieß es dort.

Dabei galt das Unternehmen lange als einer der finanziell stabilsten Immobilienentwickler. Die Branche, die für rund ein Viertel der Wirtschaft Chinas steht, steckt seit 2021 in der Krise, weil die Preise sinken und das Geld knapp wird. Damals hatten die Schieflagen von China Evergrande und Sunac China weltweit Schlagzeilen gemacht. Zuletzt ruhte die Hoffnung auf dem Politbüro der Kommunistischen Partei, das Ende Juli eine baldige Unterstützung für die notleidende Branche in Aussicht gestellt hatte. Doch passiert ist bisher so gut wie nichts.

Ein Alarmzeichen war, dass Country Garden in der zu Ende gehenden Woche Dollar-Kuponzahlungen von 22 Mio. Dollar verpasst hatte. Das Unternehmen hat zwar 30 Tage Zeit, diese nachzuholen. Doch die Nachricht löste einen Kurssturz in den Aktien aus, die allein am Freitag um 14 Prozent in die Knie gingen und im Lauf der Woche um 38 Prozent gefallen sind. Die meisten Dollar-Anleihen von Country Garden notierten bei weniger als sieben Prozent ihres Nominalwerts. Die Yuan-Anleihen, die in Shanghai gehandelt werden, verloren elf Prozent.