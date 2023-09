Chinesische Polizei nimmt Manager von Evergrande-Sparte fest

In Südchina hat die Polizei einige Manager der Vermögensverwaltungssparte des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers Evergrande festgenommen. "Organe der öffentlichen Sicherheit haben kürzlich strafrechtliche Zwangsmaßnahmen gegen Du und andere mutmaßliche Kriminelle bei Evergrande Financial Wealth Management Co. ergriffen", teilte die Polizei der Stadt Shenzhen Samstagnacht mit.

Bei Protesten am Hauptsitz von Evergrande 2021 hatten Teilnehmer Du Liang als Generaldirektor und rechtlichen Vertreter der Vermögensverwaltung benannt.

Reuters konnte nicht verifizieren, dass Du zu den Verhafteten gehörte. Wie viele Personen außer Du festgenommen wurden und wann, teilte die Polizei nicht mit. Sie nannte auch keine Details zu Anlagepunkten. Sie forderte allerdings Investoren auf, Finanzdelikte anzuzeigen. Von China Evergrande war am Sonntag zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

China Evergrande, das am höchsten verschuldete Immobilien-Unternehmen weltweit, geriet vor zwei Jahren in Schieflage, nachdem die Immobilienblase in China geplatzt war, konnte einen ungeordneten Zusammenbruch bisher aber vermeiden. Mitte August beantragte es im Zuge seiner Sanierung Gläubigerschutz in den USA.