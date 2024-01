Chinesen erfinden Handy-Batterie, die nie mehr aufgeladen werden muss

Chinesische Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Mini-Isotopenbatterie entwickelt, die ein Smartphone 50 Jahre lang mit Energie versorgen könnte, ohne aufgeladen werden zu müssen.

Forscher in China haben einen bemerkenswerten Fortschritt in der Batterietechnologie erzielt, indem sie eine Isotopenbatterie entwickelt haben, die nur so groß wie eine Münze ist und dennoch die Fähigkeit besitzt, bis zu 50 Jahre lang Strom zu liefern.