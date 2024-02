Chinese Pan mit 100-m-Weltrekord bei Schwimm-WM in Doha

Der erste Tag bei den Schwimm-Weltmeisterschafen im 50-m-Becken von Doha hat gleich ein sportliches Glanzlicht gebracht. Der Chinese Pan Zhanle verzeichnete am Sonntag als Startschwimmer im 4 x 100 m Kraul-Finale einen neuen Weltrekord. Der 19-Jährige schlug in 46,80 Sekunden an und war damit 6/100 Sekunden schneller als der bisherige Weltrekordhalter David Popovici aus Rumänien. Die chinesische Staffel holte in dem Bewerb auch Gold vor Italien und den USA.

Bei Staffelbewerben kommen nur die Zeiten der Startschwimmer für etwaige Weltrekorde in Frage.