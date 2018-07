Chinas Wirtschaftswachstum schwächt sich etwas ab

In China hat sich das Wirtschaftswachstum leicht abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft legte im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,7 Prozent zu, wie am Montag vorgelegte offizielle Daten zeigen. Mit dieser Rate hatten Volkswirte auch gerechnet.

Die wirtschaftliche Entwicklung liegt damit weiter über der Vorgabe der Regierung in Peking, die für das ganze Jahr eigentlich nur rund 6,5 Prozent anstrebt. Experten rechnen in der zweiten Jahreshälfte mit einem leicht abgeschwächten Wachstum von nur noch 6,6 Prozent.

In China hat die Industrie ihre Produktion im Juni um 6,0 Prozent gesteigert. Das zeigt die am Montag veröffentlichte offizielle Statistik. Analysten hatten mit einem höheren Plus von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gerechnet. Im Mai hatte der Anstieg noch bei 6,8 Prozent gelegen. Die Einzelhandelsumsätze zogen im Juni wie von Experten erwartet um 9,0 Prozent an. Im Mai betrug der Zuwachs noch 8,5 Prozent.