Chinas Wirtschaft legt im zweiten Quartal um 3,2 Prozent zu

Erstmals seit dem Ausbruch des Coronavirus ist Chinas Wirtschaft wieder gewachsen. Wie das Pekinger Statistikamt am Donnerstag mitteilte, legte die Wirtschaft im zweiten Quartal deutlich um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Wegen der Coronapandemie hatte die zweitgrößte Volkswirtschaft zuvor einen historischen Einbruch erlebt.

Chinas Wirtschaft springt wieder an, weil das Land die Coronapandemie weitgehend unter Kontrolle gebracht hat. Es gibt heute kaum noch neue Infektionen, so dass sich das Leben und die Wirtschaftstätigkeiten wieder normalisieren. Der Aufschwung in China wird angetrieben von der heimischen Nachfrage und einer Zunahme der Industrieproduktion und Dienstleistungen. Deutlich machen sich die Stützungsmaßnahmen bemerkbar, die die Regierung wegen des Coronaausbruchs auf den Weg gebracht hatte.