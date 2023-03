Chinas Volkskongress beginnt Abschlusssitzung

Der chinesische Volkskongress ist am Montag in Peking zu seiner Abschlusssitzung zusammengekommen. Zum Ende der neuntägigen Plenartagung wollten die knapp 3.000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking die Arbeitsberichte und Weichenstellungen der Regierung sowie das Budget mit einer starken Steigerung der Verteidigungsausgaben um 7,2 Prozent absegnen.

Nach der Beendigung der Null-Covid-Politik mit Lockdowns, Zwangsquarantäne und Massentests im Dezember rechnet die Regierung in diesem Jahr mit einer Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft. Erwartungsgemäß dürften die Delegierten auch das Ziel der Regierung für ein wirtschaftliches Wachstum von "rund fünf Prozent" billigen.

Auf der Jahrestagung hatte der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Macht zementiert, indem er sich eine beispiellose dritte Amtszeit gesichert und noch weitere Gefolgsleute in die Regierung geholt hatte. Er wollte zum Abschluss noch eine Rede halten.

Die Regierungsneubildung war die größte seit zehn Jahren. Neuer Regierungschef wurde der Xi-Vertraute Li Qiang, der nach dem Ende der Tagung seine erste Pressekonferenz geben wollte. Um Überraschungen zu vermeiden, ist die Veranstaltung sorgfältig orchestriert. Fragen müssen in der Regel vorher eingereicht und genehmigt werden. Trotzdem werden davon erste Erkenntnisse über seinen Stil erhofft.