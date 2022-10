Chinas Inflation zog im September leicht an

Die Inflation in China hat sich im September nach einem Dämpfer im Vormonat wieder verstärkt.

Im internationalen Vergleich bleibt Chinas Inflation damit weiterhin eher niedrig. In den USA und auch in der Eurozone gibt es deutlich höhere Teuerungsraten. Wegen der harten Maßnahmen der Regierung in Peking im Kampf gegen das Coronavirus hat die Konjunktur in der zweitgrößten Volkswirtschaft zuletzt an Fahrt verloren. Um die unter der Null-Covid-Politik und der Immobi­lienkrise leidende Konjunktur anzukurbeln, hatte die Zentralbank des Lands bereits die Zinsen gesenkt. Die Regierung in Peking hatte 5,5 Prozent als Wachstumsziel vorgegeben. Zuletzt war Chinas Wirtschaft im Frühjahr aber deutlich schwächer gewachsen.