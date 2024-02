Chinas geheime Pläne in der Antarktis: Forschungsstützpunkt oder Spionagebasis?

China hat kürzlich einen neuen Forschungsstützpunkt in der Antarktis eröffnet, während die Gletscher dort zunehmend schmelzen.

Experten hegen Verdacht auf Spionage

Das chinesische Außenministerium gibt an, dass die 5200 Quadratmeter große Anlage dazu dienen soll, das menschliche Verständnis der Antarktis zu verbessern. Jedoch hegen Experten den Verdacht, dass Chinas Präsident Xi Jinping (70) von dort aus den Westen ausspionieren lassen will, insbesondere wegen der geografischen Nähe zu wichtigen westlichen Einrichtungen wie der amerikanischen McMurdo-Station. Diese Befürchtungen werden durch die Überwachung des Baus durch Chinas Zentrale Militärkommission, eine führende nationale Verteidigungsorganisation, verstärkt. Hinzu kommt, dass eine Denkfabrik aus Washington, das Centre for Strategic and International Studies, bereits angemerkt hat, dass die Ausrüstung der Station möglicherweise zum Abfangen von Satellitenkommunikation anderer Länder eingesetzt werden könnte.