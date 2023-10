Chinas Außenminister Wang in Washington

Chinas Außenminister Wang Yi beginnt am Donnerstag einen dreitägigen Besuch in Washington. Bei Gesprächen mit US-Außenminister Antony Blinken soll es um eine Reihe von bilateralen, regionalen und globalen Themen gehen. Wang ist der ranghöchste chinesische Politiker in Washington seit fast fünf Jahren. Der Besuch soll laut dem US-Außenministerium einem "verantwortungsvollen" Umgang mit den Spannungen zwischen beiden Ländern dienen und Kommunikationskanäle offen halten.

Wangs Besuch könnte auch dazu dienen, eine USA-Reise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping vorzubereiten. Diese könnte Mitte November anlässlich des nächsten Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in San Francisco stattfinden. Die Beziehungen zwischen Peking und Washington sind wegen einer Reihe von Konfliktthemen vom Handel über Menschenrechte bis hin zum Umgang mit Taiwan angespannt.