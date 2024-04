Chinarestaurant in Vbg. soll 135.000 Euro hinterzogen haben

Ein Chinarestaurantbetreiber-Ehepaar in Vorarlberg ist bereits zum zweiten Mal der Steuerfahndung ins Netz gegangen. Der 61-jährige Mann wurde schon 2016 wegen vorsätzlicher Abgabenhinterziehung rechtskräftig verurteilt, berichtete das Finanzministerium am Samstag. Im März wurden die Steuerfahnder durch eine anonyme Anzeige und Unregelmäßigkeiten bei einer Umsatzsteuersonderprüfung wieder auf das Lokal aufmerksam. Das Paar hat offenbar erneut rund 135.000 Euro hinterzogen.

Fälle wie dieser würden sich in der Branche herumsprechen und hätten eine nicht zu unterschätzende präventive Wirkung, so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). "Der österreichische Staat kann kein 'All you can eat'-Buffet für Steuerbetrüger sein. Das schadet all jenen ehrlichen Menschen, die ihre Abgaben ordnungsgemäß entrichten", so Brunner weiter.