China weiter wichtigster deutscher Handelspartner

China hat sich 2021 das sechste Mal in Folge zum wichtigsten Handelspartner Deutschlands aufgeschwungen. Zwischen beiden Ländern wurden Waren im Wert von 245,4 Mrd. Euro gehandelt und damit um 15,1 Prozent mehr als im ersten Coronajahr 2020, wie das deutsche Statistische Bundesamt mitteilte. Auf den Rängen zwei und drei folgen die Niederlande mit 206,1 Mrd. Euro (+20,1 Prozent) und die USA mit 194,1 Mrd. Euro (+13,4 Prozent). Österreich ist siebenter mit 119,6 Mrd. Euro.

2021 wurden Waren im Wert von 141,7 Mrd. Euro aus China importiert, so viel wie aus keinem anderen Land und gut ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Auf den Rängen zwei und drei der wichtigsten Importstaaten lagen weiter die Niederlande mit 105,7 Mrd. Euro (plus 21,5 Prozent) und die USA mit 72,1 Mrd. Euro (+6,5 Prozent). "Damit war der Wert der aus China importierten Waren fast doppelt so hoch wie der Wert der Importe aus den Vereinigten Staaten", so die Statistiker.