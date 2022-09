China: USA geben falsche und gefährliche Signale zu Taiwan

China hat die USA beschuldigt, falsche und gefährliche Signale zu Taiwan zu geben. "Die Taiwan-Frage ist eine interne chinesische Angelegenheit. Die USA haben kein Recht, sich in die Art und Weise einzumischen, wie diese Frage gelöst wird", zitierte das chinesische Außenministerium Minister Wang Yi. Je mehr Taiwan nach Unabhängigkeit strebe, desto unwahrscheinlicher werde eine friedliche Lösung.

Wang Yi war am Freitag am Rande der UNO-Generalversammlung in New York mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken zusammengetroffen. Nach Angaben hochrangiger US-Beamter ging es bei dem 90-minütigen "offenen und ehrlichen" Gespräch vor allem um Taiwan.