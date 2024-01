China sieht Stabilisierung im Verhältnis zu den USA

Das Verhältnis zwischen China und den USA hat sich nach der Ansicht Pekings im vergangenen Jahr "stabilisiert". Nach Schwierigkeiten zu Beginn des Jahres und "nach harter Arbeit" hätten beide Seiten "die Kommunikation und den Dialog restrukturiert" und der Verfall der bilateralen Beziehungen sei aufgehalten worden, sagte Außenminister Wang Yi bei einer Rede am Dienstag in Peking.

China und die USA sind in den vergangenen Jahren bei brisanten Themen wie Technologie, Handel und Menschenrechten sowie bei Spannungen in Bezug auf Taiwan und konkurrierenden Ansprüchen im Südchinesischen Meer aneinandergeraten. Im November trafen sich US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zu Gesprächen in San Francisco, die beide Seiten anschließend als erfolgreich bezeichneten.