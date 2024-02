China nur mehr knapp Deutschlands wichtigster Handelspartner

Die USA machen China den lange unangefochtenen Status als größter deutscher Handelspartner streitig. Zwar blieb die Volksrepublik 2023 mit einem Handelsvolumen von 253,1 Mrd. Euro das achte Jahr in Folge die Nummer eins. Allerdings fiel das Außenhandelsvolumen mit den USA (252,3 Mrd. Euro) nur um 0,7 Mrd. Euro geringer aus, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. 2022 war der Vorsprung noch bei 50,1 Mrd. Euro gelegen.

Auch mit Österreich gab es einen Einbruch beim deutschen Außenhandel. Für die Alpenrepublik ist die Bundesrepublik der mit Abstand wichtigste Handelspartner. Die Exporte Deutschlands nach Österreich brachen von 2022 auf 2023 um 12,5 Prozent auf 79,02 Mrd. Euro ein, zeigen die vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts. Die Einfuhren aus Österreich gingen nicht ganz so deutlich, aber trotzdem ordentlich, nämlich um 7,4 Prozent auf einen Wert von 58,14 Mrd. Euro zurück.

"Setzen sich die Handelsentwicklungen des letzten Jahres fort, dann überholen die USA China als wichtigsten deutschen Handelspartner spätestens im Jahr 2025", sagte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, der Nachrichtenagentur Reuters. "Im Moment deutet sich keine durchgreifende Nachfragesteigerung nach Produkten Made in Germany seitens Chinas an."

"Die dominante Stellung Chinas im Außenhandel mit Deutschland bröckelt", schrieb die deutsche staatseigene Außenhandelsgesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) jüngst in einer Studie. Grund sei vor allem die schwächelnde Konjunktur Chinas. "Dazu tragen die Immobilienkrise, geopolitische Risiken im Verhältnis zu den USA und schwächelnde Industrieinvestitionen bei", hieß es. Zudem änderten deutsche Unternehmen ihre Strategie auf dem chinesischen Markt. Sie versuchen laut GTAI unter anderem in der Beschaffung auf China zu verzichten.